Из-за угрозы атаки БПЛА три рейса, летевшие в Самару, ушли на запасные аэродромы

В связи с угрозой атаки вражеских беспилотников три самолета, летевших в Самару, отправились на запасные аэродромы. Об этом сообщает Росавиация.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Утром во вторник в Самарской области объявлялась угроза атаки БПЛА. В аэропорту Курумоч на пять часов вводились ограничения на прием и выпуск самолетов.

В настоящее время ограничения сняты. Аэровокзал работает в штатном режиме. Задерживается вылет шести самолетов из Самары: четыре из них должны были отправиться в Санкт-Петербург и по одному — в Екатеринбург и Ереван.

Георгий Портнов