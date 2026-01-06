Из-за угрозы атаки БПЛА три рейса, летевшие в Самару, ушли на запасные аэродромы
В связи с угрозой атаки вражеских беспилотников три самолета, летевших в Самару, отправились на запасные аэродромы. Об этом сообщает Росавиация.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Утром во вторник в Самарской области объявлялась угроза атаки БПЛА. В аэропорту Курумоч на пять часов вводились ограничения на прием и выпуск самолетов.
В настоящее время ограничения сняты. Аэровокзал работает в штатном режиме. Задерживается вылет шести самолетов из Самары: четыре из них должны были отправиться в Санкт-Петербург и по одному — в Екатеринбург и Ереван.