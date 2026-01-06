В Ярославской области снят режим опасности БПЛА

В Ярославской области отменен режим «беспилотная опасность» после сбития дронов. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Ранее губернатор предупредил жителей об угрозе атаки беспилотников, в связи с чем был закрыт аэропорт. Минобороны России подтвердило, что 13 украинских беспилотников самолетного типа были уничтожены над территорией Ярославской области.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении не прикасайтесь к ним, рядом с ними не пользуйтесь телефонами»,— написал губернатор Михаил Евраев.

Возобновил работу аэропорт Туношна, проинформировал официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Власти региона не сообщали о жертвах или разрушениях. Всего, по данным Минобороны, в период с 23.00 мск 5 января до 7.00 мск 6 января в России сбиты 129 БПЛА.

Антон Голицын