В храмах Самары пройдут Рождественские богослужения

В ночь с 6 на 7 января в храмах Самарской митрополии пройдут Рождественские богослужения в преддверии праздника. Об этом сообщает городская администрация.

Главное богослужение в Самаре состоится в Кафедральном Соборе Святой Софии на улице Соколова, 1 А. В 22:00 (MSK+1) 6 января начнется Праздничное Рождественское богослужение, которое возглавит митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. В 16:00 7 января в том же соборе пройдет Великая Рождественская вечерня.

В Храме в честь Святого Георгия Победоносца на улице Маяковского, 11, богослужение начнется в 23:00. В Покровском кафедральном соборе на улице Ленинской, 75а, в 22:00 пройдет всенощное бдение, после которого состоится ночная Божественная литургия. В Храмах в честь равноапостольных Кирилла и Мефодия на улице Ново-Садовой, 260, и святых апостолов Петра и Павла на улице Буянова, 135А, службы начнутся в полночь.

Для удобства горожан будут организованы специальные автобусные маршруты. Автобусы будут доставлены к храмам в 02:00.

Георгий Портнов