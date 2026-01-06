Минобороны: ночью над Черноземьем сбили 26 беспилотников, есть два пострадавших

Дежурные средства ПВО за прошедшую ночь уничтожили 129 украинских БПЛА, в том числе 26 над территорией Черноземья: 15 — над Белгородской областью, семь — над Курской, два — над Орловской, по одному — над Воронежской и Тамбовской. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что в Грайвороне из-за атаки дрона по автомобилю пострадал мирный житель. Он самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ — врачи диагностировали у белгородца минно-взрывную травму и баротравму. Автомобиль был поврежден.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил в своем Telegram-канале, что в двух районах региона было уничтожено несколько БПЛА. Пострадавших не зафиксировано, однако в результате падения одного из сбитых беспилотников на железнодорожные пути были задержаны несколько поездов. Движение уже восстанавливается. Также был незначительно поврежден инфраструктурный объект в том же районе.

Курский губернатор Александр Хинштейн вчера ночью сообщал в своем Telegram-канале, что в результате атаки FPV-дрона в Судже был ранен настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов. У священника были зафиксированы слепые осколочные ранения лица и левой ноги — ему оказали медпомощь.

Глава Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавших и повреждений из-за ночных атак дронов в регионе не зафиксировано. Власти Тамбовской области пока не комментировали атаку.

UPD: в пресс-службе ЮВЖД сообщили, что движение поездов на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области восстановлено. С 3:02 пропуск поездов приостановлен из-за повреждений железнодорожных путей. Были задержаны 10 пассажирских и один пригородный поезд.

Егор Якимов