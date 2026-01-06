Жителя Челябинской области задержали за призывы к экстремизму

Управление ФСБ РФ по Челябинской области возбудило уголовное дело в отношении 29-летнего жителя за публичные призывы к экстремистской деятельности. Его заключили под стражу, сообщает пресс-служба УФСБ.

По данным следствия, с декабря 2025-го по январь 2026 года южноуралец, являющийся сторонником противоправной деятельности, опубликовал в интернете информацию с призывами к экстремизму.

УФСБ подчеркивает, что ранее подозреваемого уже задерживали в декабре 2025 года по обвинению в хулиганстве. В настоящий момент ведется сбор доказательств, а также устанавливаются другие возможные эпизоды противоправной деятельности.