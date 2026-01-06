Глава Удмуртии: сигнал «Опасное небо» и режим «Ковер» сохраняются

Сигнал «Опасное небо» и режим «Ковер» сохраняются, написал глава Удмуртии Александр Бречалов в Telegram. 6 января в Удмуртии в 8:45 был объявлен сигнал «Опасное небо». С 03:30 введен режим беспилотной опасности.

«На данный момент сигнал “Опасное небо” и режим “Ковер” продолжают действовать. Объявляем о возобновлении движения общественного транспорта в Ижевске. Все изменения будут оперативно сообщены»,— отметил глава республики.

Напомним, в аэропорту Ижевска введены ограничения на полеты. Также была приостановлена работа городского транспорта. Один из расчетов противовоздушной обороны Удмуртии уничтожил беспилотный летательный аппарат.

Анастасия Лопатина