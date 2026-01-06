Причиной пожара в многоэтажном доме в Твери стал взрыв газа, а не попадание БПЛА

Пожар в многоэтажном жилом доме в Твери, при котором погиб один человек и пострадали двое, был вызван не попаданием беспилотника. Причиной стал взрыв бытового газа, сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев.

В ночь на 6 января глава региона сообщил об атаке БПЛА и происшествии в областной столице. Чиновник указывал, что, по предварительным данным, причиной взрыва и пожара стало падение дрона. Утром врио губернатора подтвердил, что прошлой ночью силы ПВО отбивали атаку дронов — были сбиты шесть БПЛА. Однако «что касается возгорания в одной из квартир ... по предварительному заключению экспертов, причиной стал хлопок бытового газа».

«Изначально его приняли за результат падения обломков БПЛА, — добавил господин Королев, — поскольку в это время в регионе действительно принимались меры по отражению атаки».

Следственный комитет также сообщил, что «исходя из обнаруженных на месте происшествия следов, предварительной причиной возгорания стал хлопок бытового газа». Совместно со специалистами МЧС следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.