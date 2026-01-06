Дорог билет к праздничному дню

Билеты в кино на новогодних каникулах подорожали. За поход на «Буратино», «Чебурашку», «Простоквашино» и другие популярные картины москвичам придется заплатить примерно 1 тыс. руб. В некоторых залах стоимость доходит до 5 тыс. руб. В Ассоциации владельцев кинотеатров рассказали “Ъ FM”, что средняя стоимость билета по стране в новогодние праздники — около 540 руб. В прошлом году было на 100 руб. меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Однако с началом рабочих дней вернутся и прежние цены, говорит глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков: «В 2025 году средняя цена была зафиксирована на уровне 440 руб., а десять лет назад средняя цена была 258 руб. То есть за десять лет цена на билет в кино выросла на 58%. Скачок на новогодние праздники в прошлом году был намного больше, чем в этом. По подсчетам Ассоциации, средняя себестоимость одного кинопоказа перевалила за 4 тыс. руб., а в больших городах с населением более 250 тыс. человек, где арендные ставки выше, себестоимость кинопоказа достигает уже 5 тыс. руб. Чтобы кинотеатр смог работать в ноль или в плюс, средняя цена на билет должна быть 540 руб. В эти новогодние праздники средняя цена по стране приблизилась к этой цифре. Вечерние сеансы стоят от 650 руб. в Москве, бывает 1-1,1 тыс. руб. Утренние сеансы торгуются дешевле. Как только закончатся новогодние праздники, по нашим прогнозам, цена обратно откатится на 10-15%. То есть это не более чем праздничная история. Что касается посещаемости кинотеатров, в регионах рост составил около 15-18%».

При этом в первых числах 2026-го попасть день в день на фильмы было практически невозможно, жалуются собеседники “Ъ FM”. Но уже 5 января посещаемость начала снижаться, говорит глава объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин. Повышение цен он также называет временной тенденцией: «У нас есть билеты по 4 тыс. руб. в зал "Сапфир": с шампанским, с массажными креслами. Есть билеты по 500 руб., с учетом детской скидки получается 250 руб. Все относительно. То есть никого не шокирует стоимость молока и сметаны, но всех шокирует цена билетов в кино.

Всегда стоимость выходного дня выше, чем стоимость в будни. При этом в этом году январские праздники прошли не только под эгидой роста выручки, но еще и под эгидой роста количества билетов. Индустрия выросла на порядка 15-16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вообще, самые праймовые и самые посещаемые дни — это 1-3 января, дальше начинается спад. Если заблаговременно покупать билет, то проблем нет. Сейчас "Чебурашка 2" — наверное, самый посещаемый релиз этого года. Толкаются за второе место "Буратино" и "Простоквашино". Есть в этом ностальгическая нотка».

По данным Единой автоматизированной информационной системы, «Чебурашка 2» заработал более 3 млрд руб. к концу пятого дня проката. Почти 500 млн руб. фильм собрал за счет предпродаж билетов на разные даты. Сборы «Буратино» и «Простоквашино» в первую неделю 2026-го превысили 1 млрд руб.

Анна Кулецкая