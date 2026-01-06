По подозрению в избиении человека до смерти в Тельмана задержан подросток

Полиция задержала ученика девятого класса в возрасте 15 лет в качестве подозреваемого в причастности к избиению 35-летнего жителя Тельмана в Ленобласти. Он погиб из-за конфликта, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Правоохранители получили информацию о происшествии 5 января. После драки с неизвестным мужчина лежал без сознания. Злоумышленник скрылся.

В тот же день по подозрению в избиении человека полицейские задержали 15-летнего подростка, знакомого с погибшим. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Татьяна Титаева