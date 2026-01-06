Глава СКР потребовал доклад об избиении мужчины за замечание в отеле Когалыма

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад об избиении и выкрикивании русофобских высказываний в адрес мужичины, который сделал замечание группе лиц в отеле в Когалыме (Ханты-Мансийский автономный округ; ХМАО-Югра), сообщили в пресс-службе ведомства. По данным «ЧП Когалым», мужчина вступил в конфликт с посетителями заведения из-за разбитого ими бокала.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

«В ответ (на замечание.— "Ъ-Урал") в его адрес посыпались оскорбления. Конфликт, затихший на время, разгорелся с новой силой позже. Когда Александр попытался заступиться за друга и его жену, которых та же группа начала избивать, он получил удар в лицо»,— пишет Telegram-канал. По его данным, мужчину избивали ногами пять-семь человек до вмешательства прохожих.

Следственные органы СУ СКР по ХМАО инициировали передачу материалов уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство) из органов внутренних дел в их производство. Доклад по обстоятельствам произошедшего и о принятых процессуальных решениях генералу Бастрыкину представит руководитель СУ СКР по региону Михаил Мокшин.

Василий Алексеев