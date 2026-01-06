Суд водворил в СИЗО жителя Томской области, ударившего полицейского

Удовлетворив ходатайство следствия, суд заключил под стражу 22-летнего жителя Томской области, ударившего сотрудника полиции. Об этом рассказали в региональном управлении СКР.

Инцидент произошел в селе Бакчар. В полицию поступил сигнал о драке в подъезде многоквартирного дома. Для выяснения обстоятельств на место происшествия отправился участковый. Один из участников конфликта, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил стража порядка.

Злоумышленника задержали и предъявили обвинение по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Илья Николаев