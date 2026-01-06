Госдеп США по-русски призвал «не играть в игры с президентом Трампом»
В аккаунте Госдепартамента США появились несколько постов, которые подписчики сочли иллюстрациями характера внешней политики Вашингтона при администрации Дональда Трампа. Публикации содержат портреты президента в темных тонах и краткие лозунги, написанные алым шрифтом.
«Это наше полушарие», — гласит надпись на постере с портретом Дональда Трампа. В подписи к посту Госдепартамент добавил: «Президент Трамп не позволит угрожать нашей безопасности».
«Не играйте в игры с президентом Трампом», — написано на другом портрете главы Белого дома. Этот постер дизайнеры Госдепартамента представили в нескольких вариантах: надписи на фото переведены на фарси и русский язык.
Эти посты были размещены в официальных русскоязычном и иранском аккаунтах ведомства. Пост для русскоговорящей аудитории был дополнен подписью: «Президент Трамп — человек дела. Не знали? — Теперь знаете».