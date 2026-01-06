Аэропорт Оренбурга закрывался на шесть часов из-за угрозы атаки БПЛА

Угроза атаки вражеских беспилотников объявлялась в Оренбургской области ночью и утром во вторник, 6 января. В связи с этим местный аэропорт временно не принимал и не отправлял рейсы. Об этом сообщает Росавиация.

В регионе объявлялся план «Ковер». Аэропорт Оренбурга не работал с 4:49 до 10:53 (MSK+1).

В настоящее время все ограничения сняты. Аэропорт работает в штатном режиме. Задерживается вылет двух рейсов в Москву.

Георгий Портнов