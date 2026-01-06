Водители нарушили ПДД более 1,1 тысяч раз за сутки в Свердловской области

Автоинспекторы пресекли 1 184 нарушения ПДД за прошедшие сутки в Свердловской области, сообщили в ГИБДД по региону. Всего из процесса движения исключили 27 пьяных водителей и 51 человека без прав на управление автомобилем. В 109 ДТП пострадали шесть граждан, включая одного ребенка, два человека погибли.

«Для профилактики ДТП инспекторы проводят специальные мероприятия, в том числе рейдовые, в местах массового отдыха граждан просветительские: с водителями на АЗС, с детьми и родителями вблизи ледовых городков и парков»,— пояснили в ГИБДД.

В Госавтоинспекции пояснили, что большая часть аварий из 109 на Среднем Урале произошла из-за потери контрола над управлением автомобиля при большой скорости, несоблюдения безопасной дистанции и отказа уступать дорогу при смене полосы. «В период рождественских мероприятий работа экипажей ДПС усилена»,— подчеркнули в ГИБДД.

Ранее в Госавтоинспекции сообщали, что 4 января в Свердловской области пресекли 1 192 нарушений ПДД со стороны водителей. По данным пресс-службы, из процесса движения исключили 34 пьяных водителей и 59 человека без прав на управление автомобилем. За неправильную перевозку детей оштрафовали 35 водителей, за непристегнутый ремень — 309.

Василий Алексеев