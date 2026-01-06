В первом матче года «Салават Юлаев» выиграл у «Нефтехимика»

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» одержал третью в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги победу над нижнекамским «Нефтехимиком». Вчерашний матч на «Уфа-Арене» закончился со счетом 2:1.

Предыдущие три игры между командами проходили в Нижнекамске. Дважды сильнее оказывались уфимцы (1:2, 1:3), один раз победил «Нефтехимик» (1:0).

До вчерашней встречи соперников отделяли пять очков — клуб из Башкирии с 38 баллами в 41 игре занимал восьмое место в Восточной конференции, а представители Татарстана с 43 очками в 42 встречах располагались на три строчки выше.

Победу хозяевам под сводами «Уфа-Арены» принес дубль 25-летнего защитника Никиты Зоркина. Первый гол он забил на 11-й минуте первого периода — Зоркин забил с голевых передач Шелдона Ремпала и Джека Родуолда.

На последней минуте второго периода нижнекамцы отыгрались — забил Никита Хоружев, ему ассистировали Максим Федотов и Герман Точилкин. Для Хоружева этот гол стал девятым в сезоне, всего в 33 играх он набрал 14 результативных баллов.

Свой второй гол Никита Зоркин забил в конце четвертой минуты третьего периода. Его партнеры отобрали шайбу в чужой зоне, Владимир Бутузов отпасовал на синюю линию. Бросок Зоркина с этой позиции оказался точным, 2:1.

Благодаря победе «юлаевцы» поднялись на седьмое место в Восточной конференции, обогнав хабаровский «Амур». «Нефтехимик» остался на той же позиции. Следующий матч «Салавата Юлаева» состоится 8 января, соперником будет екатеринбургский «Автомобилист». «Нефтехимик» в этот же день примет «Адмирал» из Владивостока.

Идэль Гумеров