Пермский аэропорт закрыт для воздушных судов

Аэропорт Большое Савино временно закрыт на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщает телеграм-канал Росавиации, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Чуть раньше был закрыт аэропорт соседнего Ижевска. В обоих регионах действует режим «Беспилотная опасность». С 13.30 местного времени 6 января из Большого Савино по плану должны были вылететь 11 регулярных рейсов. Еще 12 рейсов пермский аэропорт планировал принять с 15 часов 50 минут. В последний раз после введения режима «Беспилотная опасность» пермский аэропорт закрывался 4 июля этого года.