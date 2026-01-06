Бастрыкин запросил доклад о драке иностранцев и россиян на складе Екатеринбурга

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о драке между иностранцами и гражданами РФ на складе в Екатеринбурге, в результате которой один человек был госпитализирован с ранением, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным Е1.ru, инцидент произошел между сотрудниками Wildberries на ул. Черняховского. Как пишет портал, участник конфликта, который воспользовался ножом в драке, якобы покинул страну. «Один пострадал тяжело, лежал в луже своей крови, потом сознание потерял, в кому впал, второй полегче. Из-за чего вышел конфликт, пока непонятно. Полиция расследует»,— цитирует очевидца Е1.ru.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ



В пресс-службе Wildberries & Russ пояснили, что конфликт произошел за пределами сортировочного центра компании. «Пострадал исполнитель сортировочного центра. Администрация сортировочного центра вызвала скорую помощь и полицию, а также оказала первую медицинскую помощь пострадавшему. В настоящий момент состояние исполнителя стабильное — скоро он будет выписан из больницы»,— рассказали «Ъ-Урал» в Wildberries & Russ, отметив, что находятся на связи с пострадавшим.

В пресс-службе подчеркнули, что компния сотрудничает с правоохранительными органами и оказывает им необходимое содействие. «Все исполнители логистических объектов компании должны соблюдать законодательство РФ. Участвовавшие в инциденте исполнители сортировочного центра являются гражданами РФ. На время расследования инцидента правоохранительными органами компания предприняла соответствующие меры по вопросу дальнейшего сотрудничества с его участниками»,— добавили в Wildberries & Russ.

Следственные органы СУ СКР по Свердловской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Доклад о ходе его расследования и установленных обстоятельствах генералу Бастрыкину представит руководитель СУ СКР по регионе Богдан Францишко.

