В Пермском крае возбуждено дело после гибели в ДТП трех человек

В СУ СКР по Пермскому краю расследуется дело по факту ДТП на трассе Пермь - Березники, в результате которого погибло три человека, в том числе пятилетняя девочка. Как сообщает управление, дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц). Еще пять человек, в том числе три ребенка, пострадали и были госпитализированы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно данным Госавтоинспекции по региону, участниками происшествия стали автомобили Renault Logan и Mitsubishi. По предварительным данным, водитель первой допустил занос, выехал на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. Установление обстоятельств ДТП находится под контролем органов прокуратуры Пермского края.