В Челябинской области на трассе М5 ограничили движение для автобусов и фур

На участке трассы М5 «Урал» в Челябинской области временно ограничили движение для общественного транспорта и грузовиков. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Ограничение действует 6 января с 9 до 14 часов на участке 1548-1799 км. Время снятия запрета на движение может измениться в зависимости от погоды.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», вечером 5 января и ночью 6 января в Челябинской области прогнозировался сильный снегопад. Согласно данным гидрометцентра, днем 6 января ожидается небольшой снег, слабые метели, гололедица на дорогах. Порывы ветра могут достигнуть до 17 м/с.