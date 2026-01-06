В поселке Теплая гора запущена модульная котельная

Энергетики ввели в эксплуатацию мобильную дизельную котельную в поселке Теплая Гора, где 4 января произошло аварийное отключение подачи тепла в дома. Об этом сообщает министерство ЖКХ по Пермскому краю. Котельная «Т Плюс» была доставлена накануне из Лысьвы. Ее запуск позволит быстрее достичь нормативных параметров отопления в поселке. Ранее был запущен один из трех стационарных котлов местной котельной: жители и социальные объекты начали получать от нее тепло. Временная блочно-модульная котельная подключена к системе для ее выхода на штатный режим работы.

Напомним, поселок остался без тепла после взрыва газовоздушной смеси в котельной. Ликвидацией аварии занимаются энергетики, представители органов власти, МЧС, а также Пермской краевой службы спасения.