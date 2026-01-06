Глава Удмуртии: вражеский беспилотник приближается к Ижевску

Глава Удмуртии Александр Бречалов прокомментировал введение сигнала «Опасное небо» на территории республики. Об этом он сообщил в Telegram.

«Я проинформировал вас о том, что есть риск атаки беспилотников на территории Удмуртии. Буквально через несколько минут мы включим сирены в Ижевске. Потому что по текущей информации беспилотник приближается к городу. Будьте очень внимательны, без надобности не выходите и не выезжайте. Буду вас информировать. Наши команды в режиме полной готовности»,— сообщил глава Удмуртии.

Напомним, 6 января в Удмуртии в 8:45 был объявлен сигнал «Опасное небо». С 03:30 введен режим беспилотной опасности. В аэропорту Ижевска введены ограничения на полеты.

Анастасия Лопатина