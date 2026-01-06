Politico: США могут попытаться установить контроль Гренландию в течение месяцев

США могут предпринять попытку установить контроль над Гренландией, сообщает Politico. По мнению опрошенных изданием экспертов, это может произойти в ближайшие месяцы, в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре и к 250-летию независимости Америки 4 июля.

В случае с островным государством методы США могут отличаться от тех, которые применялись в Венесуэле, отмечает издание. «Вместо военной операции Вашингтон может прибегнуть к “кампании политического влияния для изменения существующего равновесия”»,— считает Муджтаба Рахман, управляющий директор европейского отделения аналитического центра Eurasia Group.

На прошедших выходных в интервью изданию Atlantic президент США Дональд Трамп подтвердил намерение взять под контроль территорию Гренландии. «Нам абсолютно необходима Гренландия»,— сказал он. Он назвал остров окруженным «российскими и китайскими кораблями».