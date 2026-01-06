Глава МИД Венесуэлы заявил о дипломатической победе в СБ ООН

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил о «явной и законной» победе в Совете Безопасности ООН (СБ ООН). Он отметил, что международное сообщество признало американскую операцию 3 января в стране актом, нарушающим Устав ООН.

«Нападение, совершенное 3 января, было актом, противоречащим международному праву, нарушающим Устав ООН, гуманитарное право и права человека, и прямым посягательством на иммунитет главы государства»,— сообщается в Telegram-канале главы ведомства.

Господин Пинто добавил, что Венесуэла продолжит защищать свой суверенитет. «Здесь не было места для манипуляций или двойных стандартов. Закон присутствовал в Венесуэле»,— отметил он.

5 января прошло заседание СБ ООН по ситуации вокруг Венесуэлы.