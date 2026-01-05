Силы ПВО сбили 55 беспилотников над Россией за три часа

С 20:00 до 23:00 мск 5 января силы ПВО сбили 55 беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.

По информации оборонного ведомства, 31 дрон был уничтожен в Брянской области, еще 11 — в Ростовской области. Кроме того, еще три дрона сбили в Белгородской области, по два — над Волгоградской и Рязанской областями, а также над Московским регионом. По одному беспилотнику сбили над Курской, Пензенской, Смоленской и Тульской областями.

По информации главы Белгородской области, в результате налета погибли два мирных жителя. В Курской области был ранен настоятель Свято-Троицкого храма в Судже. Другие главы регионов пока не прокомментировали атаку или сообщили об отсутствии пострадавших и разрушений.