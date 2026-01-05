В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения на полеты

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что меры носят временный характер и приняты в целях обеспечения безопасности полетов.

Средствами ПВО Минобороны был уничтожен беспилотник, направлявшийся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы.