В Домодедово и Жуковском ввели временные ограничения на полеты
В московских аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.
В ведомстве пояснили, что меры носят временный характер и приняты в целях обеспечения безопасности полетов.
Средствами ПВО Минобороны был уничтожен беспилотник, направлявшийся к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы.