В прикамском поселке Теплая Гора началась подача тепла в жилые дома

Специалистам удалось запустить один из трех стационарных котлов в поселке Теплая Гора. Как сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, началась подача тепла в жилые дома. Скоро будет запущен дизельный, доставленный в населенный пункт из Лысьвы. Это позволит быстрее достичь нормативных параметров отопления в домах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

Напомним, вечером 4 января после взрыва в помещении котельной без тепла в поселке остались 38 домов и свыше 1300 человек. На месте работают аварийные бригады, а также сотрудники МЧС, краевой службы спасения, министерства ЖКХ по региону и других ведомств. Проверку обстоятельств аварии проводят органы прокуратуры края, а СУ СКР по Пермскому краю возбудил по факту происшествия дело о халатности.