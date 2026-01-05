Суд в Нью-Йорке обязал Мадуро вновь явиться на слушания 17 марта

В Нью-Йорке завершилось судебное слушание по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Оно длилось около 30 минут, сообщает Reuters. Судья обязал Мадуро повторно явиться в суд 17 марта для продолжения разбирательства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николас Мадуро под конвоем направляется в суд Нью-Йорка

Фото: Kyle Mazza / CNP / ZUMA Press / ТАСС Николас Мадуро под конвоем направляется в суд Нью-Йорка

Фото: Kyle Mazza / CNP / ZUMA Press / ТАСС

Во время слушаний Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес заявили о своей невиновности и выразили желание встретиться с представителями консульства Венесуэлы.

Адвокат господина Мадуро Барри Поллак заявил, что ожидает «объемного и сложного судебного разбирательства» и назвал арест своего подзащитного «похищением военными». По его словам, на данный момент ходатайство об освобождении не подается, однако защита оставляет за собой право сделать это позднее.

В свою очередь адвокат Силии Флорес Марк Доннелли сообщил, что она получила серьезные травмы во время задержания, включая сильные ушибы ребер, и попросил провести рентген и медицинское обследование.