В Черноземье 7 января пойдет снег с дождем при температуре около 0°С

В среду, 7 января, в регионах Черноземья прогнозируют облачную погоду, а также осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в дневное время приблизится к нулевой отметке. Об этом свидетельствуют данные Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Белгороде ночью ожидается 0°С, а в светлое время суток — около +2°С. Облачно, осадки. Скорость юго-восточного ветра составит от 7 до 12 м/с.

Мокрый снег и дождь прогнозируют в ночью 7 января в Воронеже. Термометры покажут до трех градусов мороза. Днем также вероятны осадки при температуре около +1°С. Ветер юго-восточный 6-11 м/с.

Ночью в Курске ожидается около -4°С, а днем — от 1 до 3 градусов тепла. Осадки в виде мокрого снега, в дневное время — с дождем. Местами гололед. Скорость юго-восточного ветра составит 6-11 м/с.

Ветер южной четверти скоростью 6-11 м/с также прогнозируют в Липецке. Ночью столбики термометров опустятся до -8°С, но в светлое время суток потеплеет до +1°С. Облачно, мокрый снег и дождь.

В Орле ночью ожидается снег при температуре около -6 градусов. Днем прогнозируют -1 и новые осадки. Ветер переменный, 4-9 м/с.

Сильный снег возможен в Тамбове в ночь на 7 января. Синоптики прогнозируют около 7 градусов мороза. Днем столбики термометров остановятся около нуля. Ожидаются небольшие осадки. Скорость юго-восточного ветра составит 8-13 м/с.

Денис Данилов