Ярославская область входит в число лидеров ЦФО в сфере туризма

Во всех округах Ярославской области фиксируют растущий турпоток. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

По данным Росстата, с января по октябрь 2025 года турпоток в регионе вырос на 51% по сравнению с прошлым годом. Регион вошел в топ-10 по популярности у россиян для летних поездок, а спрос на новогодние бронирования увеличился на 52%.

Ярославль — столица Золотого кольца. В маршрут, признанный в прошлом году национальным, входят и другие города региона: Углич, Ростов, Переславль-Залесский. Кроме того, в рамках путешествия по маршруту к посещению рекомендуется и Рыбинск. И. о. министра туризма региона Дмитрий Добрынин сообщил, что благодаря сотрудничеству власти и бизнеса регион вошел в топ-10 по индексу туристической привлекательности регионов России — 2025.

В регионе реализуется немало проектов для удобства туристов: «Медвежья тропа» в виде тротуарной плитки ведет гостей по главным достопримечательностям Ярославля и Ростова, упрощают поиск информации по главным местам сенсорные панели с символами городов. Также ведется работа по созданию в городах региона пешеходных центров.

«Мы последовательно развиваем инфраструктуру, увеличиваем номерной фонд, внедрили каршеринг, запустили по Ярославлю двухэтажные экскурсионные автобусы. Туризм — одно из приоритетных направлений для региона. Налоговый потенциал отрасли превышает 3,5 млрд руб. в год с учетом смежных сфер. Мы гордимся Ярославской областью, ее богатой историей, культурой, природой и приглашаем гостей убедиться в этом лично»,— сказал губернатор.

Алла Чижова