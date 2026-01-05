Москвичам рассказали о развлечениях в новогодней столице России — Рязани

В конце года Рязань во второй раз получила статус новогодней столицы, и на медиафасадах Москвы появились баннеры с интригующей надписью «Рязань приглашает гостей». На московских туристов особенно рассчитывают рязанцы — столица находится всего в паре часов езды и подходит для короткого путешествия в новогодние каникулы.

Проект «Рязань — Новогодняя столица» открылся в середине декабря работой концертных площадок, анимационных зон, спортивных площадок, арт-объектов, фотозон и ярмарок. В этом году местом притяжения для гостей города стал Лыбедский бульвар в исторической части города — в шаговой доступности от Рязанского кремля. В рамках праздничной программы ежедневно для местных жителей и туристов здесь проводят развлекательные мероприятия.

Во вторник, 6 января, здесь будут отмечать сочельник, а 7 января пройдет церемония передачи символа новогодней столицы. Однако после закрытия проекта состоятся еще несколько мероприятий. Так, на Соборной колокольне 8 января организуют фестиваль колокольного звона «Рязанские перезвоны. Зима». А с 8 по 10 января в городе пройдут уличные шествия с песнями и играми в честь святочных гуляний.