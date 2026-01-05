В доме вице-президента США Джей Ди Вэнса разбили окна

В штате Огайо мужчина разбил окна в доме вице-президента США Джей Ди Вэнса, сообщил телеканал CNN. Инцидент произошел в ночь на 5 января.

По данным Секретной службы США, подозреваемого задержали неподалеку от дома. Его имя и другие подробности не раскрываются. В помещение злоумышленник не проник. Власти проверяют, не было ли преследования в отношении господина Вэнса или членов его семьи.

«Секретная служба США координирует свои действия с полицейским управлением Цинциннати и прокуратурой», — заявил пресс-секретарь ведомства Энтони Гульельми.

Самого Джей Ди Вэнса и его близких в момент происшествия не было ни в доме, ни в городе. По словам пресс-секретаря вице-президента Тейлор Ван Кирк, семья находилась в Вашингтоне, передает NBC.