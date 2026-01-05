В нескольких садоводствах в Ленобласти пропало электричество из-за повреждения ЛЭП

В Кировском районе Ленинградской области повреждены 16 линий электропередач, возникли перебои с электроснабжением нескольких садоводств. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Для ремонта задействовали 10 бригад энергетиков. В правительстве Ленобласти утверждают, что привлечены все необходимые ресурсы, чтобы решить проблему в максимально сжатые сроки.

«Обстановка стабильна, все службы работают в штатном режиме»,— заявил председатель комитета областного комитета по топливно-энергетическому комплексу Сергей Морозов.

Артемий Чулков