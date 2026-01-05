Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Серовском тракте в аварии погиб человек

На Серовском тракте пассажир ВАЗ-2114 погиб в столкновении с автомобилем Hyundai Solaris. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции.

Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

На 129 км дороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов произошла авария, в которой, по предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 допустил столкновение с машиной Hyundai Solaris. Личность погибшего пока устанавливают.

По факту происшествия назначили расследование. В Госавтоинспекции напомнили водителям быть внимательнее за рулем и соблюдать правила дорожного движения.

Анна Капустина

