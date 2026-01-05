В Швеции задержали подозреваемого в шпионаже с 2022 года

Полиция безопасности Швеции (СЕПО) задержала мужчину по подозрению в шпионаже. Об этом сообщила газета Expressen.

По данным полиции, предполагаемые преступления совершались с 2022 года и продолжались до момента ареста. Некоторые эпизоды произошли в Стокгольмском округе. Представитель СЕПО Габриэль Вернстедт сообщил, что задержанный является жителем центральной Швеции. Он также отметил, что расследование ведется уже продолжительное время.

Другие подробности дела, включая характер передаваемой информации и государство, на которое мог работать задержанный, не раскрываются.