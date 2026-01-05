В Ленобласти задержали охотника после гибели пассажира из-за выстрелов по машине

Сотрудники управления СКР по Ленинградской области задержали 27-летнего охотника по делу о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). По версии следствия, во время охоты на лося он принял двигавшийся по автодороге автомобиль за животное и сделал два выстрела, смертельно ранив пассажира, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба управления СКР по Ленинградской области

Инцидент произошел 3 января в Кингисеппском районе. Уточняется, что охотник ранил в правое бедро человека, находившегося на переднем пассажирском сиденье, от чего тот скончался.

Фигуранту предъявили обвинение, он признал вину. Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего и планирует дать оценку лицам, ответственным за организацию охоты.

Артемий Чулков