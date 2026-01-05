Мадуро доставили в суд Нью-Йорка под конвоем автоматчиков

Похищенный спецназом США президент Венесуэлы Николас Мадуро утром 5 января (по местному времени) был вывезен из колонии в Бруклине для участия в заседании суда.

Политика и его жену Силию Флорес вывели с территории колонии вооруженные люди и посадили в автомобили. Затем экс-лидера Венесуэлы пересадили в вертолет, тот доставил задержанного к зданию федерального суда Нью-Йорка. Заседание будет вести окружной судья Элвин Хеллерстайн. Начало назначено на полдень по местному времени (20:00 мск).

Власти США обвиняют венесуэльского политика в наркотерроризме и незаконном обороте оружия. New York Post писала, что по совокупности обвинений господину Мадуро может грозить пожизненное лишение свободы или даже смертная казнь. При этом в статье указывалось, что фактически американские суды редко применяют высшую меру в делах о наркотиках — большинство смертных приговоров выносят за убийства. В Нью-Йорке смертная казнь запрещена с 2007 года.