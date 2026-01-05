В Ульяновской области один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП с легковушками

Авария с одним погибшим и шестью пострадавшими произошла в Ульяновской области днем в понедельник, 5 января. Происшествие случилось в 13:45 (MSK+1) на 10 км автодороги Большие Ключищи — Сенгилей — Байдулино в Сенгилеевском районе. Об этом сообщает региональное УМВД.

Водитель автомобиля Volkswagen Polo, мужчина 1992 года рождения, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Lada Granta под управлением мужчины 1985 года рождения. В результате аварии женщина-пассажир отечественного авто погибла до приезда медиков.

Водители обеих машин, а также пассажир иномарки, женщина 1991 года рождения, и трое пассажиров Lada Granta, женщина 1995 года рождения и мальчик с девочкой 2017 года рождения, получили травмы и были доставлены в больницу Ульяновска.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии. На участке дороги, где произошло ДТП, движение транспорта затруднено.

Георгий Портнов