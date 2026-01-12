В Перми ученые политеха изготовили из опасных отходов противогололедную смесь

Сотрудники ПНИПУ разработали технологию по переработке ядовитых отходов из заброшенных шахт в противоголедный материал. Как сообщает пресс-служба университета, речь идет веществах, содержащихся в кислых водах, которые вытекают из бывших выработок. После обработки жидкости выпадает влажный осадок из смеси гипса и гидроксидов металлов. Ученые смешали его с песком, а затем высушили при температуре около 180 градусов. В результате получил смесь с высокими противогололедными свойствами.

На данную разработку был получен патент. По данным пресс-службы университета, смесь является безопасной. Ее гранулы размером от 0,1 до 3 мм. Обеспечивают сцепление на льду с коэффициентом 0,5. Этот показатель гарантирует безопасность даже при движении на уклонах.