В поселке Теплая Гора после аварии решено установить временную котельную

Для восстановления теплоснабжения поселка Теплая Гора принято решение установить временную блочно-модульную котельную, сообщает министерство ЖКХ по Пермскому краю. Сейчас осуществляется ее доставка из Лысьвы. Параллельно выполняются подготовительные работы по подключению оборудования к системе теплоснабжения. Это позволит сразу после прибытия котельной ввести её в работу и обеспечить подачу тепла жителям. Аварийные бригады будут трудиться до полного завершения всех работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство ЖКХ Пермского края Фото: Министерство ЖКХ Пермского края

Напомним, поселок Теплая Гора в Горнозаводском округе остался без теплоснабжения после взрыва газовоздушной смеси в котельной. В результате ее здание было разрушено, а оборудование повреждено. По данному факту в СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело о халатности.