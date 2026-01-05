Суда на воздушной подушке запустят между Самарой и Рождествено во вторник

С 6 января на переправе между Самарой и Рождествено начнут работать суда на воздушной подушке. Это стало возможным благодаря устойчивому ледовому покрытию на Волге, сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В эксплуатацию введут шесть судов: четыре «Нептуна», каждый из которых рассчитан на 21 пассажира, и два «Славира», вмещающих по десять человек. Для безопасности все рейсы в первое время будут осуществляться в светлое время суток. Первый рейс из Самары запланирован на 8:30, последний — из Рождествено — в 16:00 (MSK+1). Остановка на Проране предусмотрена в 10:00 и 15:00, отправление — по мере заполнения судна.

При ухудшении ледовой обстановки движение может быть приостановлено в любое время. Работа водной переправы осуществляется по государственному контракту. В 2025 году до окончания навигации пассажиров перевозил теплоход «ОМ-142» в сопровождении ледокола. Параллельно ведется подготовка наземного маршрута — автозимника «Шелехметь – Белые домики», открытие которого зависит от промерзания почвы на всех участках трассы.

Информация о расписании и изменениях в работе переправы будет оперативно публиковаться на официальных ресурсах министерства и Самарского речного пассажирского предприятия.

Георгий Портнов