Выступления балета на льду в ЦПКиО 5 и 6 января отменили из-за похолодания

Выступления Государственного балета на льду Санкт-Петербурга в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени С. М. Кирова на Елагином острове 5 и 6 января отменили из-за низкой температуры. Об этом сообщили в пресс-службе парка.

Фото: Пресс-служба ЦПКиО имени С. М. Кирова

В обе даты мероприятия должны были проходить в 15:30 и 17:30. Согласно афише на сайте Государственного балета на льду Петербурга, выступления на то же время также назначены на 7 декабря. В ЦПКиО обещают позже сообщить, состоятся ли они.

По прогнозу ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса температура воздуха в Северной столице 5 января составит -10…-12 градусов, 6 января — -14…-16 градусов.

Артемий Чулков