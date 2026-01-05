Организатора айс-флоатинга под Мурманском будут судить за унесенную рекой клиентку

Следствие предъявило обвинение предпринимателю в Мурманской области, который организовал айс-флоатинг (купание в холодной воде в гидрокостюме) на реке Тулома. Во время заплыва пропала клиентка. О ходе расследования рассказала пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 1 января 2026 года предприниматель организовал айс-флоатинг для группы людей. Во время заплыва участницу группы 1968 года рождения унесло течением в неизвестном направлении. Тело до сих пор не найдено.

«У фигуранта изъяты специализированные гидротермокостюмы ... они не соответствуют требованиям безопасности, имеют истекший срок годности, а надлежащее ежегодное освидетельствование отсутствует», — указано в сообщении СКР.

Организатору айс-флоатинга предъявили обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Фигуранта не стали арестовывать — мера пресечения не связана с лишением свободы, подчеркнули в следствии.