После аварии в прикамском поселке Теплая Гора возбуждено уголовное дело

В СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело после взрыва газовоздушной смеси в котельной поселка Теплая Гора. Как пояснили «Ъ-Прикамье» в управлении, оно возбуждено по факту халатности (ст. 293 УК РФ). Напомним, авария в котельной произошла поздно вечером 4 января, взрыв разрушил здание объекта теплоснабжения и повредил оборудование. В результате без тепла остались 38 домов, в которых проживают свыше 1300 человек.

Сейчас специалисты решают вопрос восстановления теплоснабжения, рассматривается вопрос по временной схеме. На помощь жителям из Перми отправлена группировка МЧС, которая доставит в поселок мобильные пункты обогрева.