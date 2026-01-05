В Челябинске автобусы и трамваи будут работать в рождественскую ночь

В ночь с 6 на 7 января в Челябинске изменится график работы общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Время работы автобусов и трамваев увеличится, чтобы верующие смогли добраться домой после рождественских служб в храмах. Так, до часа ночи 7 января с интервалом 30-40 минут будут курсировать по маршрутам: №8 «Мамина — Академика Королева», №9 «ЧТЗ — Петра Столыпина», №18 «Завод ЛД — Автобусный парк», №24 «ЖК Ньютон — ЧМК», №71 «Петра Столыпина — ЧМК».

Два трамвайных маршрута отправятся в 03:20 и 03:35 от остановки «Цирк»: №3 — в направлении конечных пунктов «Автовокзал» и «ЧМК», а также №22 — в направлении конечных пунктов «Чичерина» и «Чистопольская».