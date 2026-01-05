Новосибирская и Томская области получат более 1 млрд рублей на благоустройство

Новосибирская и Томская области получат 754 млн руб. и 268,5 млн руб. соответственно в качестве дополнительного финансирования на благоустройство общественных территорий. Распоряжение о перераспределении средств на эти цели подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Субсидии выделены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он предусматривает благоустройство парков, скверов, аллей, пешеходных зон и межквартальных пространств. Обновление дворов включает в себя установку лавочек и урн, модернизацию систем освещения и асфальтирование проездов.

Этим же распоряжением Кемеровской области будет выделено 461,7 млн руб. на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Финансирование предоставлено в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

Лолита Белова