Петербургские таможенники задержали 40 кг кокаина из Латинской Америки
В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России совместно с Северо-Западной и Балтийской таможнями пресекли контрабанду 40 кг кокаина из Латинской Америки. Стоимость партии сообщили в ФТС.
Фото: Федеральная таможенная служба России
Наркотики нашли при проверке одного из контейнеров, доставленного грузовым судном, с помощью инспекционно-досмотрового комплекса и служебных собак. Внутри обшивки таможенники обнаружили 40 брикетов с порошком и кристаллами белого цвета. Экспертиза установила, что это кокаин.
Возбуждено дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ).