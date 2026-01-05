Петербургские таможенники задержали 40 кг кокаина из Латинской Америки

В Санкт-Петербурге сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России совместно с Северо-Западной и Балтийской таможнями пресекли контрабанду 40 кг кокаина из Латинской Америки. Стоимость партии сообщили в ФТС.

Фото: Федеральная таможенная служба России

Наркотики нашли при проверке одного из контейнеров, доставленного грузовым судном, с помощью инспекционно-досмотрового комплекса и служебных собак. Внутри обшивки таможенники обнаружили 40 брикетов с порошком и кристаллами белого цвета. Экспертиза установила, что это кокаин.

Возбуждено дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ).

Артемий Чулков