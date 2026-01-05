В Саратовской области на пожаре погибли двое пенсионеров
В селе Татарская Пакаевка Петровского района Саратовской области в ночь на 5 января произошел смертельный пожар. Сигнал о возгорании поступил в 02:50, сообщили в региональном ГУ МЧС.
В Саратовской области на пожаре погибли двое пенсионеров
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
В частном доме находились двое пенсионеров и их 62-летний сын. Мужчина смог покинуть горящее здание и вызвать пожарных. Пожилые люди погибли от отравления дымом.
Площадь пожара составила 72 кв. м. На месте работали два расчета МЧС. Причина возгорания устанавливается дознавателями и экспертами.