В селе Татарская Пакаевка Петровского района Саратовской области в ночь на 5 января произошел смертельный пожар. Сигнал о возгорании поступил в 02:50, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В Саратовской области на пожаре погибли двое пенсионеров

В частном доме находились двое пенсионеров и их 62-летний сын. Мужчина смог покинуть горящее здание и вызвать пожарных. Пожилые люди погибли от отравления дымом.

Площадь пожара составила 72 кв. м. На месте работали два расчета МЧС. Причина возгорания устанавливается дознавателями и экспертами.

