Продажи легковых автомобилей в России упали на 15% в 2025 году

В 2025 году продажи новых легковых автомобилей в России составили 1 316 789 штук, что ниже показателя за 2024 год на 15%. Информация об этом содержится в отчете Минпромторга.

Общие продажи новых автомобилей в 2025 году составили 1 495 761 единицу, что на 19% меньше показателя предыдущего года, но на 13% выше результатов 2023-го.

Рынок новых автомобилей российского производства составил 831,2 тыс. шт. и превысил показатель 2024 года на 0,2%. При этом продажи импортных автомобилей в 2025 году составили порядка 664,5 тыс. шт., что на 34% меньше объемов предыдущего года.

Продажи легковых автомобилей по итогам 2025-го составили 107 079 шт. (-24% по сравнению с 2024 годом), грузовых автомобилей — 57 627 шт. (-53%), в сегменте автобусов — 14 266 шт. (-31%). В декабре 2025 года в общей сложности было продано 155,5 тыс. новых автомобилей, что на 9% выше показателя за ноябрь и на 6% превышает результат за декабрь 2024 года.