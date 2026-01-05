В Волгоградской области бывший пост ГАИ продают за 5 тысяч рублей

В Волгоградской области на аукцион выставлен земельный участок с расположенным на нем зданием поста ГАИ. Информация о торгах опубликована на сайте ГИС «Торги».

Фото: ГИС «Торги»

На продажу 24 кв. м земли и здание общей площадью 7,2 кв. м выставлены за 5 350 руб. Заявки принимаются до 16 февраля, победителя определят 19 февраля. Размер задатка — 1 070 руб.

Участок находится на улице Калинина, 77Б в поселке Елань. Сейчас он в федеральной собственности, продажу проводит ТУ Росимущества в Волгоградской области.

Ранее землю уже пытались продать на аукционах. Торги не состоялись по причине отсутствия заявок.

