Ввод жилья в Ленобласти в 2025 году превысил план почти на 15%

В 2025 году объем ввода жилья в Ленинградской области составил 4,020 млн кв. м, что на 14,9% больше, чем было запланировано. Об этом сообщили в пресс-службе строительного блока администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Лидерами по объему ввода жилья в регионе стали Всеволожский (1,631 млн кв. м) и Ломоносовский (647 тыс. кв. м) районы, а также Гатчинский муниципальный округ (395 тыс. кв. м).

По данным Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС), сейчас в Ленобласти работают 92 застройщика, выдано 224 разрешения на строительство 437 домов примерно на 100 тыс. квартир общей жилой площадью 4,113 млн кв м.

Артемий Чулков